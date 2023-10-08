خرج من الملعب باكياً .. طبيب الأهلي المصري يكشف طبيعة إصابة إمام عاشور

المصدر: د ب ا

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كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، طبيعة إصابة إمام عاشور وكريم فؤاد لاعبي الفريق الأحمر.

وتعرض عاشور للإصابة خلال فوز الأهلي 3 / 1 على الإسماعيلي، اليوم الأحد، في المرحلة الثالثة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اضطر على إثرها لعدم استكمال المباراة في الشوط الأول ليخرج من الملعب باكيا، فيما غاب كريم فؤاد عن قائمة الفريق اللقاء.

وقال جاب الله في تصريحات للموقع الألكتروني الرسمي للأهلي، إن عاشور خضع لأشعة بأحد المستشفيات القريبة من ملعب (برج العرب) بالاسكندرية، الذي استضاف اللقاء، حيث كشفت عن إصابته بكدمة في قصبة الساق والكاحل، مشددا على أن حالته مطمئنة للغاية.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن كريم فؤاد تعرض لشد في العضلة الضامة أثناء مشاركته في أحد التدريبات، موضحا أن اللاعب بدأ في تنفيذ برنامج للعلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة الجارية للتخلص من الإصابة.

وعقب فوزه على الإسماعيلي، ارتفع رصيد الأهلي (حامل اللقب) إلى 6 نقاط في المركز الرابع بالمسابقة، علما بأنه لديه مباراة مؤجلة مع سيراميكا كليوباترا، متأخرا بفارق 3 نقاط خلف مودرن فيوتشر (المتصدر).

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