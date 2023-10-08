24 لاعباً في صفوف «الأزرق».. منتخب الكويت ينتظم في معسكر دبي استعداداً لمواجهة «الأبيض»

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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انتظم منتخب الكويت الأول لكرة القدم في معسكره في دبي استعداداً للمباراتين الوديتين أمام منتخبي الإمارات وسوريا 12 و17 الجاري، استعداداً للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، لخوض للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ويؤدي المنتخب تدريباته بملعب الشرطة، وعقد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي بينتو اجتماعاً مع اللاعبين قبل خوض الحصة التدريبية الأولى، شرح خلالها البرنامج الزمني للمعسكر، والهدف من إقامته، وأكد ضرورة تقديم أداء جيد، والخروج بنتائج إيجابية، في مباراتي «الأبيض» وسوريا، بينما خضع عبدالله عمار مدافع العربي للكشف الطبي من قبل الدكتور عبد المجيد البناي طبيب المنتخب، بعد تعرضه لإصابة، خلال مواجهة الديربي الأخيرة أمام القادسية.

وضمت قائمة «الأزرق» 24 لاعباً في مقدمتهم المهاجم شبيب الخالدي المحترف في صفوف حتا، بالإضافة إلى عبد الرحمن كميل، ضاري العتيبي، فهد الهاجري، مشاري غنام، محسن فلاح، أحمد الظفيري، محمد دحام، أحمد الزنكي، رضا هاني، فيصل زايد، حسن حمدان، عبدالله عمار، سلطان العنزي، بدر طارق، سلمان العوضي، خالد إبراهيم، عيد الرشيدي، مبارك الفنيني، حمد حربي، عبدالله الفهد، مهدي دشتي، عذبي شهاب،عبد الرحمن المجدلي، وخلت القائمة من بعض الأسماء لانضمامها للمنتخب الأولمبي.

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