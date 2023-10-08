الهلال من دون نيمار يفوزعلى الأخدود بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري السعودي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعاد الهلال بغياب نجمه البرازيلي نيمار صدارة الدوري السعودي لكرة القدم بفوزه على فريق الأخدود بنتيجة 3-0، السبت ضمن منافسات المرحلة التاسعة.

وغاب نيمار عن المباراة بعد أن سمح له مدرب الهلال البرتغالي خورخي جيزوس، بالسفر إلى البرازيل لحضور ولادة ابنته.

ورفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، من 7 انتصارات وتعادلَين بفارق نقطة عن التعاون الثاني.

سجل اهداف الهلال البرازيلي ميشيل ديلغادو (11)، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش هدفين (71 و83).

بدأ اللقاء بضغط مبكر من فريق الهلال، ومحاولات متنوعة وسط حضور دفاعي لافت لفريق الأخدود.

تقدم الهلال مبكرًا بهدف بنكهة برازيلية سجله ديلغادو بصناعة من مواطنه مالكوم دي أوليفيرا (11).

وبعد مرور 5 دقائق كاد النيجيري سافيور غودوين أن يعيد فريقه إلى المباراة بعد ان حول رأسية إلى المرمى ولكن الحارس المغربي ياسين بونو كان في المرصاد (16).

استمرت الكرة في وسط الملعب مع افضلية للهلال لكن دون تهديد حقيقي خلال الشوط الاول، وسط خشونة من لاعبي الأخدود.

وفي الوقت بدل الضائع، أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ثانية وطرد لاعب الاخدود سعيد الربيعي (45+4)، انتهى معها شوط المباراة الأول.

بدأ الشوط الثاني بهجمة مبكرة لفريق الهلال قادها نجم الشوط الاول ديلغادو لكنها تحولت إلى ركنية (46).

وأضاف سافيتش ثاني أهداف الهلال عند الدقيقة 47 بعد عرضية من زميله البرتغالي روبن نيفيش، ولكن بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وعند الدقيقة 70، قاد سالم الدوسري هجمة هلالية مررها داخل الصندوق إلى زميله الصربي الكسندر ميتروفيتش وحولها إلى مواطنه سافيتش الذي سجل ثاني أهداف الهلال.

تسبب اللاعب الروماني اندريه بوركا بركلة جزاء للهلال بعد عرقلته الدوسري داخل منطقة الجزاء (80).

تقدم الدوسري لتسديد الركلة ولكن حارس الاخدود، البرازيلي باولو فيتور تصدى لها، قبل أن يتقدم سافيتش ويتابع الكرة في المرمى مسجلا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (82).

من جهة أخرى، حسم التعادل 1-1، مباراة الوحدة والفيحاء التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

تقدم الفيحاء بهدف النيجيري هنري أونيكورو (23) وعادل الوحدة النتيجة بهدف المغربي جواد الياميق (76).

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما رفع الفيحاء رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع.

وحسم التعادل السلبي مواجهة الخليج والرائد على ملعب "الأمير محمد بن فهد" بالدمام.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الخليج إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر، كما ارتفع رصيد الرائد إلى 5 نقاط في المركز السابع عشر قبل الأخير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز