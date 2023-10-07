الدوري السعودي.. كيسيه يقود الأهلي لحسم ديربي جدة والفوز على الاتحاد

ت + ت - الحجم الطبيعي

حسم الأهلي ديربي جدة لصالحه بفوزه على مضيفه الاتحاد 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وسجل فرانك كيسيه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة ليحتل المركز الخامس بفارق الأهداف خلف الاتحاد صاحب المركز الرابع.

ويتصدر التعاون ترتيب الدوري السعودي مؤقتا برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال الذي يلعب غدا مع مضيفه الأخدود، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز