المرحلة التاسعة من الدوري السعودي: أبها يوقف انتفاضة النصر ويحرمه من الارتقاء إلى المركز الثاني مؤقتا

المصدر: أ ف ب

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أوقف أبها انتفاضة النصر وحرمه من الارتقاء الى المركز الثاني مؤقتا عندما أرغمه على التعادل 2-2 الجمعة على ملعب "الأول بارك" في الرياض في المرحلة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وفرط النصر في تقدمه بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي أوتافيو إدميلسون (3) والبرازيلي اندرسون تاليسكا (28)، حيث قلًَّص التونسي سعد بقير الفارق قبل نهاية الشوط الأول (36 من ركلة جزاء) ثم سجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان النصر يمني النفس بفوز سابع تواليا منذ خسارتيه في المرحلتين الاولى والثانية والارتقاء الى المركز الثاني ولو مؤقتا، لكن أبها انتزع نقطة ثمينة أوقف بها هزائمه الأربع المتتالية وحقق التعادل الأول هذا الموسم مقابل فوزين وست هزائم.

ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة وصعد الى المركز الثالث مؤقتا بفارق الاهداف أمام اتحاد جدة حامل اللقب الذي يلعب لاحقا مع جاره الأهلي، فيما رفع أبها رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

ولم تمض على انطلاقة الشوط الأول سوى دقيقتين حتى افتتح النصر التسجيل عندما مرر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش كرة الى أوتافيو الذي لعبها بمهارة على يمين الحارس الروماني سيبريان تاتاروسانو (3).

ولاحت فرصة للنصر لإضافة هدف ثان لكن رأسية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو علت العارضة (14)، وسدد تاليسكا كرة قوية مرت بمحاذاة القائم (16).

وعزز النصر تقدمه من هجمة منسقة أنهاها تاليسكا بتسديدة من مسافة قريبة داخل المرمى (28).

وحصل أبها على ركلة جزاء نفذها بقير بقوة على يمين نواف العقيدي (36).

وأهدر زكريا سامي فرصة إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الاول بتسديدة فوق العارضة.

وكاد رونالدو يضيف الهدف الثالث للنصر بتسديدة تصدى لها تاتاروسانو (52).

وأنقذ المدافع سلطان الغنام مرمى أبها من هدف محقق عندما ابعد كرة الغيني فرانسوا كامانو (54).

وأهدر النصر فرصة أخرى برأسية لتاليسكا بجوار القائم (57)، وسدد الدولي السنغالي ساديو مانيه كرة قوية امسكها تاتاروسانو بسهولة (69).

وواصل النصر اهدار الفرص عندما ارتقى تاليسكا لكرة عرضية ولعبها فوق العارضة (72)، وانقذ العقيدي مرماه من هدف محقق عندما أبعد كرة كامانو الى ركنية (75).

وتألق حارس ابها في الذود عن مرماه عندما تصدى لكرة رونالدو وحولها للركنية (85)، وأضاع الدولي البرتغالي هدفاً من انفراد أنهاه بتسديدة بجوار القائم (88).

ودفع النصر ثمن إهدار الفرص عندما استقبلت شباكه هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية لإيكامبي على يمين العقيدي.

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