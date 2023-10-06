الإمارات تهنئ المغرب باستضافة مونديال 2030

المصدر: أبوظبي - وام

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هنأت دولة الإمارات، المملكة المغربية الشقيقة، بالفوز باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030، بالاشتراك مع كل من مملكة إسبانيا والبرتغال.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن المملكة المغربية الشقيقة، قادرة على تقديم نسخة مرموقة من هذه البطولة، نظراً لما تمتلكه من إمكانات تنظيمية، وقدرات بشرية، وإنجازات رياضية عديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات على ثقة بأنّ المملكة مع إسبانيا والبرتغال، ستقدّم للعالم حدثاً مبهراً، مهنّئة المغرب ملكاً وحكومة وشعباً، بالفوز المستحق بهذه البطولة الأهم كرويّاً.

وأعربت الإمارات عن ترحيبها بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة نيّتها الترشح لاستضافة مونديال 2034، وأكدت دعمها الكامل لاستضافة المملكة الحدث العالمي الكبير.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان «المملكة تمتلك الإمكانيات والتجهيزات والبنية التحتية المتطورة والإنجازات في كافة المجالات لاستضافة نسخة مميزة من كأس العالم».

وأشارت الوزارة إلى أن السعودية لديها سجل حافل من النجاحات في استضافة الأحداث الرياضية المرموقة، ما يؤكد أنّها ستقدّم للعالم نسخة استثنائية من البطولة، متمنّية للمملكة وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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