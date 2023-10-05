مونديال 2030.. في المغرب وإسبانيا والبرتغال

المصدر: برلين - د ب أ

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمس، إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا، مع إجراء مباراة واحدة للمونديال في كل من الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.

ويأتي ذلك كونه جزءاً من الاحتفالات بالذكرى المئوية للبطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 بأوروغواي.

وذكر فيفا أن الملف المشترك المقدم من كل من المغرب والبرتغال وإسبانيا سيستضيف مونديال 2030، بمشاركة 48 منتخباً، وبذلك ستقام البطولة في قارة أفريقيا للمرة الثانية، بعد نسخة عام 2010 في جنوب أفريقيا، إلى جانب الشريكين الأوروبيين، ولكن مع إقامة أول بطولة لكأس العالم قبل 100 عام في أوروغواي سيشارك البلد اللاتيني مرة أخرى في الاحتفالات المئوية في مونتيفيديو، حيث ستقام المباراة الافتتاحية للبطولة، كما تستضيف الأرجنتين وباراغواي مباراة واحدة أيضاً. وأقيمت كأس العالم 2022 في قطر، وتوجت الأرجنتين باللقب، وحقق منتخب المغرب مفاجأة مدوية بالوصول إلى الدور قبل النهائي.

وقال الاتحاد الأرجنتيني: إن المنتخب «سيلعب المباراة الأولى بدور المجموعات في 2030 على أرضه ووسط جماهيره».

ويتطلب القرار، الذي اتخذه مجلس «فيفا» موافقة نهائية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في العام المقبل.

فرحة كبيرة

وقال بيان للديوان الملكي المغربي: «يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كونه ترشيحاً وحيداً لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم».

وأضاف: «ويمثل هذا القرار إشادة واعترافاً بالمكانة الخاصة، التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى». ولم يسبق للمغرب أو البرتغال استضافة كأس العالم، بينما نظمت إسبانيا نسخة 1982.

وقال بيدرو روتشا رئيس اللجنة، التي تدير شؤون الاتحاد الإسباني: «إن بلاده متحمسة لإعادة كأس العالم، بعد الفوز باللقب في 2010».

وأضاف: «أنا متأكد من أننا مع المغرب والبرتغال سننظم أفضل كأس عالم في التاريخ».

وقال فرناندو جوميز رئيس الاتحاد البرتغالي: «كل دولة من الدول الثلاث ستجلب تقاليد حيوية، وخبرات تنظيمية لا مثيل لها، وقدرة على الابتكار، وهذا سيترك بصمة بلا شك في مستقبل المسابقة».

وقال فيفا أيضاً: «إن كأس العالم 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس، ودعا أعضاء الاتحاد من المنطقتين للتقدم بملفات استضافة».

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