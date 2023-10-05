السعودية ستطلب استضافة مونديال 2034

المصدر: الرياض - رويترز

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس نيته الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2034، بعد دقائق من مطالبة الاتحاد الدولي (فيفا) للدول في آسيا ومنطقة الأوقيانوس بالتقدم للاستضافة.

وقال الاتحاد السعودي إنه ينوي الترشح لاستضافة البطولة، بعد دقائق من إعلان الاتحاد الدولي (فيفا) أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة أيضاً أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.

مونديال 2034

وأكد فيفا أن نسخة 2034 ستقام في آسيا أو منطقة الأوقيانوس وطالب الدول في المنطقتين بالتقدم بطلبات للترشح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله «رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاساً لما وصلت إليه، ولله الحمد، من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزاً قيادياً وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم».

وأضاف «نية الاستضافة تأتي تأكيداً على الجهود الواضحة والكبيرة التي تقوم بها المملكة في نشر رسائل السلام والمحبة في العالم، والتي تعد الرياضة أحد أهم وأبرز أوجهها، كونها وسيلة مهمة لالتقاء الشعوب بمختلف أعراقهم وتعدد ثقافاتهم، وهو ما دأبت المملكة على تحقيقه في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي».

وتشهد السعودية نقلة كبيرة على المستوى الرياضي، وجذبت في الأشهر الأخيرة عدداً كبيراً من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيمة.

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