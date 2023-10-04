الفيفا يعلن إقامة كأس العالم 2030 لكرة القدم في المغرب والبرتغال وإسبانيا

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة.

وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب.

وفي السياق نفسه، أعلن الملك محمد السادس للشعب المغربي، قبل قليل، عبر بلاغ للديوان الملكي"أن اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم" وفق صحيفة هسبيريس.

وأضاف: أن "هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة".

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