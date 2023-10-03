دوري أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد يكمل عقد دور المجموعات بفوزه على ضيفه بو رينجرز السييراليوني بثلاثية

المصدر: أ ف ب

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أكمل شباب بلوزداد الجزائري عقد الفرق المتأهلة الى دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه بو رينجرز السييراليوني 3-1 الاثنين على ملعب "ميلود هدفي" في وهران في إياب الدور الثاني.

وتأجلت المباراة التي كانت مقررة السبت الماضي، بسبب تأخر وصول بعثة الأخير الى الجزائر في الوقت المحدد.

وكان بطل الجزائر عاد بفوز عريض 3-1 ذهاباً.

وفرض مهاجم شباب بلوزداد الكاميروني ليونيل وامبا نفسه نجماً للمباراة بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة (78 من ركلة جزاء و80 و90).

وشهدت المباراة المشاركة الأولى للحارس الدولي المخضرم وهاب رايس مبولحي مع الفريق "الأحمر والأبيض"، إلا أن شباكه اهتزت على نحو مبكر عبر إبراهيم توراي (9).

ورغم سيطرة الفريق المضيف، إلا أنه تأخر ليترجم الأفضلية الى اهداف، وتمكن وامبا من إدراك التعادل في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، ليعود ويمنح التقدم لفريقه بعد دقيقتين من تسديدة قوية (80)، ثم أطلق رصاصة الرحمة على الفريق السييراليوني مسجلاً ثالث أهدافه "هاتريك" اثر هجمة منسقة (90).

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات (ثمن النهائي) الجمعة في مقر الاتحاد الافريقي "كاف" في القاهرة.

أما الفرق المتأهلة حتى الآن فهي: الأهلي حامل اللقب وبيراميدز من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، الوداد وصيف بطل النسخة السابقة من المغرب، تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، ماميلودي صنداونز من جنوب افريقيا، ميدياما من غانا، بترو أتلتيكو من أنغولا، سيمبا ويانغ أفريكانز من تنزانيا، جوانينغ غالاكسي البوتسواني، أسيك ميموزا من ساحل العاج، نواذيبو من موريتانيا، والهلال من السودان، وشباب بلوزداد من الجزائر.



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