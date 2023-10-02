صعود الأفريقي واتحاد العاصمة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية والقرعة الجمعة المقبل

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أحرز الأفريقي التونسي ثلاثة أهداف في الشوط الأول ليفوز 3-صفر على ضيفه باهاردار الإثيوبي ويتأهل إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الأحد، وانضم له لاحقا اتحاد العاصمة الجزائري.

ودخل الأفريقي المواجهة وهو يعلم أنه بحاجة للفوز بفارق أكثر من هدفين بعد خسارته 2-صفر في الذهاب.

ومنح بسام الصرارفي بداية مثالية لصاحب الأرض عندما هز الشباك في الدقيقة 14.

وأضاف كينجسلي إيدو الهدف الثاني عند مرور نصف ساعة من اللعب ليصبح الأفريقي بحاجة إلى هدف واحد للتأهل.

وحقق الفريق التونسي مراده عندما وضع حمدي العبيدي الكرة في الشباك قبل دقيقتين من الاستراحة.

وأشاد محمد الحاج علي المدرب المساعد للأفريقي بلاعبي فريقه الذين كانوا جاهزين ذهنيا وفنيا.

وأضاف "الفريق حقق المطلوب بعد الخسارة في الذهاب".

وصعد اتحاد العاصمة، بطل السوبر القاري، لدور المجموعات أيضا بعدما تجاوز عقبة ضيفه الفتح الرباطي المغربي بتعادلهما سلبيا في مباراة الذهاب .

وجاء تأهل اتحاد العاصمة بعد تعادله 1-1 في مباراة الذهاب بالمغرب.

وفي القاهرة عوض فيوتشر المصري خسارته في الذهاب 1-صفر ليفوز 4-1 على سينجيدا بيج ستارز التنزاني ويبلغ دور المجموعات.

وستقام قرعة دور المجموعات يوم الجمعة المقبل في مقر الاتحاد الأفريقي (الكاف) في القاهرة.

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