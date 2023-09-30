الدوري السعودي : الهلال يستغل تعثر الاتحاد ويستعيد الصدارة ورونالدو والنصر يواصلان انتفاضتهما

المصدر: ا ف ب

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استغل الهلال تعثر الاتحاد حامل اللقب أمام مضيفه الفيحاء 0-0 واستعاد الصدارة بفوزه على جاره الشباب 2-0 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة السعودية في كرة القدم.

على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، حسم الهلال دربي العاصمة أمام جاره الشباب في صالحه بثنائية نظيفة انتظر حتى الشوط الثاني لتسجيلها عبر السنغالي خاليدو كوليبالي (68) والصربي الكسندر ميتروفيتش (76).

وأهدر البرازيلي نيمار ركلة جزاء للهلال تصدى لها الحارس الكوري كيم سيونغ في الدقيقة 37.

ورفع الهلال رصيده إلى 20 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الاتحاد والتعاون الفائز على مضيفه الحزم 3-1، فيما تجمد رصيد الشباب عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

ورغم افضلية الهلال، إلا أن الشباب كاد أن يخطف هدفاً إثر هجمة سريعة وصلت خلالها الكرة الى السنغالي حبيب ديالو الذي سددها بجانب القائم (18).

ولاحت فرصة للهلال بتسديدة لنيمار ابعدها المدافع الدولي المغربي رومان سايس الى ركنية (29)، وأخرى لسالم الدوسري علت العارضة بقليل (32).

وأنقذ سيونغ مرمى الشباب من هدف محقق عندما تصدى لكرة البرازيلي مالكوم فيليبي اثر انفراد (35)، ثم تصدى لركلة جزاء نفذها نيمار (37)، ورأسية للصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش فوق العارضة (42).

وواصل الهلال أفضليته في الشوط الثاني، لكن الشباب كان قريباً من التسجيل لولا القائم الذي تصدى لكرة البلجيكي يانيك كاراسكو (52) واضاع الهلال فرصة محققة عندما خطف سالم الدوسري من أمام المدافع لكنه لعبها سهلة في أحضان كيم سيونغ (56).

وأهدر الشباب فرصة سانحة للتسجيل عندما كشف كاراسكو المرمى قبل أن يصوب الكرة فوق العارضة (59)، ورد الهلال بتسديدة للبديل البرازيلي الآخر ميشال دلغادو بين يدي سيونغ (64).

ونجح الهلال في ترجمة ضغطه عندما تابع كوليبالي كرة قوية برأسه على يمين سيونغ اثر ركلة ركنية(68).

وسدد الأرجنتيني إيفر بانيغا مرت بجانب القائم الهلالي (73)، قبل أن يوجه ميتروفيتش الضربة القاضية للشباب عندما سدد كرة ارتدت من الحارس وتهيأت أمامه وتابعها داخل المرمى (76).

وكاد الهلال أن يسجل هدفاً ثالثاً لولا براعة سيونغ الذي تصدى لكرة نيمار (88).

- تعثر الاتحاد -وفي الثانية على ملعب الملك فهد الدولي، كان الاتحاد يمني النفس بفوز ثالث تواليا عقب خسارته المثيرة أمام ضيفه الهلال 3-4 في المرحلة الخامسة، لكنه فشل في ذلك واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 19 نقطة في المركز الاول الذي بات مهددا بالتخلي عنه في حال فوز الهلال على جاره السباب لاحقا.

وشهدت المباراة عودة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي إيغور كورونادو إلى تشكيلة الاتحاد بعد تعافيهما من الإصابة.

وسجل حمد الله هدفًا الغي بداعي التسلل (6)، وسدد البرازيلي الاخر رومارينيو كرة قوية تصدى لها حارس المرمى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش (17)، وأخرى لأحمد بامسعود من خارج المنطقة ارتدت من العارضة (22).

وجرب الفرنسي نغولو كانتي حظه في بداية الشوط الثاني بتسديدة من خارج المنطقة تصدى لها حارس الفيحاء بنجاح.

- الهدف العاشر لرونالدو -

وقاد المهاجم الدولي البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو فريقه النصر الى مواصلة انتفاضته بقيادته الى الفوز على مضيفه الطائي 2-1 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

وبكر النصر بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا (32)، ونجح الهولندي فيرجيل ميسيديان في إدراك التعادل في الدقيقة 79، لكن النصر حصل على ركلة جزاء انبرى لها الاختصاصي رونالدو بنجاح (87).

وعزز رونالدو موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 10 أهداف.

وهو الفوز السادس تواليا للنصر بعدما مني بخسارتين متتاليتين في بداية الموسم فرفع رصيده الى 18 نقطة وارتقى الى المركز الرابع

واندفع النصر الى الهجوم منذ البداية وكان قريباً من التسجيل لولا براعة الحارس البرازيلي فيكتور براغا الذي تصدى لكرة رونالدو (9)، وتابع تألقه بتحويله تسديدة للأخير الى ركنية (13).

وكاد الطائي أن يخطف هدفاً من هجمة مرتدة أنهاها الروماني اندريه كورديا بتسديدة قوية تصدى لها نواف العقيدي ببراعة (18)، وأخرى للكرواتي ماركو دوغاندزيتش بجوار القائم (20).

ونجح النصر في افتتاح التسجيل عندما مرر رونالدو كرة الى تاليسكا فسددها بقوة على يمين براغا (32).

وأهدر رونالدو فرصة التعزيز من انفراد (39)، وتابع تاليسكا كرة براسه بجوار القائم (51)، وأنقذ العقيدي مرماه من هدف التعادل بابعاده كرة من ركلة حرة للغيني ألفا سيميدو الى ركنية (60).

وواصل النصر إهدار الفرص عندما ارتقى رونالدو لكرة عرضية ولعبها برأسه تصدى لها براغا (64)، وسدد تاليسكا كرة قوية اعلت العارضة (68).

وأنقذ القائم الطائي من هدف عندما رد كرة رونالدو (73)، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل من هجمة سريعة كسر على اثرها ميسيدان فخ التسلل وانفرد بالمرمى ولعب الكرة على يمين العقيدي (79).

وحصل النصر على ركلة جزاء نفذها رونالدو بقوة على يمين براغا (87).

واستغل التعاون تعثر الاتحاد ولحق به الى المركز الثاني بفوزه على مضيفه الحزم 3-1.

وسجل الغامبي موسى بارو (59) وعبد الفتاح آدم (86) وسطام حسن الروقي (90+14) أهداف التعاون، والبرتغالي أنتونيو جوزيه دي كارفاليو (72) هدف الحزم.

وهو الفوز الثاني تواليا للتعاون والسادس هذا الموسم فرفع رصيده الى 19 نقطة بفارق الاهداف خلف الاتحاد، فيما مني الحزم بخسارته الخامسة مقابل ثلاث تعادلات فبقي في المركز الاخير.

وتختتم المرحلة السبت بلقاءات أبها مع الرياض، والرائد مع الأخدود، والفتح مع الوحدة، والأهلي مع الاتفاق، والخليج مع ضمك.

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