التونسية أُنس جابر تتألق في الصين

المصدر: نينغبو (الصين) - أ ف ب

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واصلت التونسية أُنس جابر، المصنفة سابعة عالمياً، تألقها في دورة نينغبو الصينية «250 نقطة للتنس»، المقامة على ملاعب صلبة، وبلغت المباراة النهائية بتغلبها على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6-3 و1-6 و6-2 في نصف النهائي.

واحتاجت جابر إلى ساعة و51 دقيقة للتغلب على بودوروسكا في أول مواجهة بينهما. وتلتقي جابر وصيفة بطولتي ويمبلدون (2022 و2023)، وفلاشينغ ميدوز (2022)، في النهائي اليوم مع الروسية الواعدة ديانا شنايدر البالغة من العمر 19 عاماً، والمصنفة 85 عالمياً، والتي بلغت المباراة النهائية الأولى في مسيرتها الاحترافية بفوزها على التشيكية ليندا فروهفيرتوفا 6-4 و6-1 في ساعة و40 دقيقة.

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