الإسماعيلي يستعيد عافيته ويفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية في الدوري المصري

المصدر: أ ف ب

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استعاد الإسماعيلي عافيته ونجح في تحقيق أول فوز له هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن تفوق على ضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم الخميس.

وكان الإسماعيلي قد خسر في الجولة الافتتاحية أمام فريق زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز بهدف دون رد.

ووضع الإسماعيلي أول ثلاث نقاط في رصيده وهو نفس رصيد الاتحاد السكندري.

ويتصدر فيوتشر وزد المسابقة بست نقاط لكل منهما ويأتي خلفهما سموحة وطلائع الجيش وبيراميدز في المركز الثاني على الترتيب برصيد أربع نقاط.

تقدم الإسماعيلي بهدف في الدقيقة السابعة عن طريق حمدي النقاز من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة محمد معروف بعد عرقلة تعرض لها ياو أنور مهاجم الإسماعيلي من محمود شبانة مدافع الاتحاد.

ونجح الأنجولي أجوستينيو مابولولو في إدراك التعادل للاتحاد السكندري في الدقيقة 31 بعد أن تلقى عرضية من كريم الديب ونجح في مراوغة مدافع الإسماعيلي وسدد بيمناه على يمين أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي.

وضاعف عبد الرحمن مجدي النتيجة للإسماعيلي في الدقيقة 38 بعد أن تلقى كرة عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق إياد العسقلاني استقبلها مجدي بتسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الحارس المهدي سليمان.

وعزز ياو أنور تقدم الإسماعيلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 51 بعد ثلاث تمريرات متقنة بدأها عبد الرحمن مجدي الى حمدي النقاذ الذي أرسل عرضية إلى أنور ليضع الكرة على يسار حارس الاتحاد السكندري.

المصري يستعيد التوازن

وفي وقت سابق استعاد المصري البورسعيدي توازنه سريعا عقب خسارته الثقيلة برباعية دون رد أمام الأهلي حامل اللقب في الجولة الأولى بفوزه 1-صفر على ضيفه فاركو.

ووضع المصري، الذي أهدر ركلة جزاء، أول ثلاث نقاط في رصيده بينما ظل فاركو بدون رصيد في المركز الأخير.

وضع ميدو جابر المصري في المقدمة في الدقيقة 54 مستغلا تمريرة أرسلها محمد الشامي من على يمين منطقة الجزاء ليسدد الأخير الكرة التي مرت على يمين الحارس محمد سعيد شيكا لداخل الشباك.

تقاسم الفريقان السيطرة في الشوط الأول لكن هجمات المصري تميزت بالخطورة وكاد مروان حمدي أن يصل لشباك فاركو في الدقيقة العاشرة من تسديدة من خارج المنطقة لكن تصدى لها المدافع محمود البدري وأنقذ الكرة من على خط المرمى.

وأهدر حمدي ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 40 بعد أن سدد الكرة على يمين الحارس شيكا الذي تصدى للكرة بنجاح.

وفي الشوط الثاني نجح المصري في فرض سيطرته منذ البداية ليسجل هدف التقدم.

واحتسب عمرو القلاوي حكم المباراة ركلة جزاء لفاركو في الدقيقة 76 بسبب مخالفة على حسين السيد مدافع المصري لكن الحكم عاد وألغى الركلة بعد العودة لتقنية الفيديو.

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