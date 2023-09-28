250 ألف دولار للفائز باللقب ..الكشف عن نظام كأس السوبر المصري للأندية الأبطال وقيمة الجوائز

المصدر: وكالات

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري للأبطال جوائز البطولة في نسختها الأولى المقرر اقامتها نهاية العام الجاري بين 4 فرق.

وكشفت اللجنة في مؤتمر صحفي، الاربعاء، أن الفائز باللقب سيحصل على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، فيما ينال صاحب المركز الثاني 125 ألف دولار وميدالية فضية.

ومن المقرر أن يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية، بينما ينال صاحب المركز الرابع على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وضمنت 3 فرق المشاركة في النسخة المقبلة، وهى الأهلي بطل الدوري في الموسم الماضي، ووصيفه بيراميدز، بالإضافة إلى سيراميكا كليوباترا، بطل كأس الرابطة، ويتبقى تحديد الفائز بلقب كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع.

وأعلن مجلس أبوظبى الرياضي والشركة المتحدة للرياضة بمصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصري للأبطال، بمشاركة 4 فرق هي بطل الدوري الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدوري المصري الممتاز.

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