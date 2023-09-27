اتحاد جدة يفلت من فخ الخلود ويفوز بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين

المصدر: ا ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفلت الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم من فخ الخلود ليعبر إلى دور 16 لكأس الملك الثلاثاء بعد تغلبه عليه 7-6 عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وسيطر التعادل على مجريات اللقاء حيث افتتح روبرتو دياز لاعب الخلود التسجيل للاتحاد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 قبل ان يتعادل الخلود بواسطة ماريانو فاسكيز في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل لتمتد المباراة إلى وقت اضافي على شوطين سنحت فيه الفرصة للخلود لتحقيق المفاجأة والفوز بالمباراة لولا يقظة الحارس عبد المعيوف.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي اهدر فيها الخلود ثلاث ركلات مقابل ركلتين للاتحاد ليعبر الاتحاد إلى دور الستة عشر بفوزه 7-6 بعد تصدي المعيوف لركلة من محمد سعد الشهراني.

وفي وقت سابق اليوم سجل الفيصلي هدفين في الشوط الثاني ليقتنص الفوز من الطائي 2-صفر ويعبر إلى دور الستة عشر بينما سجل فراس البريكان هدفين خلال ست دقائق ليقود الأهلي للفوز 3-2 على مضيفه العين ليتقدم للدور ذاته.

وفاز الفيحاء 2-1 على الرياض ضمن الدور ذاته في وقت سابق .

افتتح الكاميروني بول ارنولد جاريتا التسجيل للفيصلي في الدقيقة 54 اثر خروج خاطئ من فيكتور براجا حارس الطائي لابعاد الكرة خارج منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للطائي اثر عرقلة احد لاعبيه داخل منطقة الجزاء ليسددها برنارد مينساه في القائم في الدقيقة 62.

واستطاع محمد الحساوي حارس الفيصلي ابعاد الكرة بشكل رائع اثر ضربة رأس من الكرواتي ماركو دوجاريتش في الدقيقة 74 قبل ان يرد الفيصلي بتسجيل هدف بواسطة سعد المولد الغاه الحكم بداعي حدوث تدخل ضد احد مدافعي الطائي.

لكن الألماني جوي ميكلز استطاع حسم النتيجة للفيصلي في الدقيقة 87 بتسجيله الهدف الثاني من عمر اللقاء اثر تمريرة عرضية من خالد آل جبيع.

والغى الحكم هدفا للطائي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للقاء بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد بسبب وجود دفعة من دوجاريتش لأحد مدافعي الفيصلي.

وفي وقت سابق ، افتتح البريكان التسجيل للأهلي مستغلا خطأ الدفاع في التمرير ليسدد من مدى قريب بعد 23 دقيقة من اللعب.

وجعل مهاجم السعودية النتيجة 2-صفر بتسديدة بعد انفراد بحارس الفريق المنافس في دوري الدرجة الثانية في الدقيقة 29.

وأضاف سميحان النابت الهدف الثالث بعد تمريرة من القائد روبرتو فيرمينو قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

ولم تكن استفاقة العين المتأخرة كافية لتعديل النتيجة، بعدما سجل إلتون سواريز (دودو) الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 82، واهتزت شباك الأهلي بالخطأ من لاعبيه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي نفس التوقيت، حول الفيحاء تأخره بهدف ليفوز بهدفين على مضيفه الرياض.

منح ديدييه ندونج المقدمة للرياض في الدقيقة 16 لكن مالك عبد المنعم أدرك التعادل بعدها بثلاث دقائق.

وعاد عبد المنعم ليسجل هدف الفوز للفيحاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز