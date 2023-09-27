يوفنتوس يستعيد توازنه ويفوز على ليتشي ويتقدم لوصافة الدوري الإيطالي

المصدر: د ب ا

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استعاد يوفنتوس إتزانه في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه ليتشي 1 /صفر الثلاثاء في المرحلة السادسة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البولندي اركاديوس ميليك، الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة 57.

وأنهى ليتشي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد كابا في الثواني الأخيرة للمباراة.

وكان يوفنتوس تعرض لهزيمة قاسية أمام مضيفه ساسولو 2 /4 في الجولة الماضية ، في أول هزيمة للفريق هذا الموسم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر، وتوقف رصيد ليتشي عند 11 نقطة في المركز الرابع.

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