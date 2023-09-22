استاد الصليبيخات غير جاهز لاستضافة مباريات «خليجي 26»

المصدر: الكويت – أحمد عبد اللطيف

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أكد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قلقه من عدم جاهزية استاد الصليبيخات الكويتي الذي من المقرر استضافته إحدى مجموعات «خليجي 26» المقررة في الكويت ديسمبر 2024، وبين أن استاد جابر الدولي هو الملعب الوحيد الذي تنطبق عليه كافة شروط الاستضافة مع ضرورة توفر ملعبين بجانب ملعب بديل لاستضافة المنافسات.

وهنأ محمد الرميحي أمين عام اتحاد كأس الخليج، مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وتمنى له التوفيق في إدارة الكرة الإماراتية خلال الفترة المقبلة

. وأشار إلي أن المكتب التنفيذي للاتحاد في اجتماعه بالكويت أمس اعتمد تعديلات النظام الأساسي للاتحاد وتمت مناقشة الموعد النهائي للنسخة 27 لكأس الخليج، والدولة المستضيفة، حيث أبدى الاتحاد السعودي لكرة القدم رغبته في الاستضافة.

وأضاف: تحظى بطولة الأندية الخليجية الأبطال باهتمام كبير من الشيخ حمد بن خليفة رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي ويتم حالياً دراسة الأمر لإقرار البطولة .

وحول «خليجي 26» قال: تفقدنا جميع الملاعب التي تم ترشيحها من الاتحاد الكويتي للكرة ورصدنا ملاحظات عدة نتطلع أن يتم تداركها قبل الزيارة المقبلة ديسمبر المقبل ولدينا الثقة بأن الجانب الكويتي سيتمكن من تجهيز كافة الأعمال المطلوبة.

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