عروض المصارعة الحرة "WWE" تنتظر كريستيانو رونالدو

المصدر: البيان

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تشير الاحتمالات إلى إمكانية ظهور البرتغالي كريستانو رونالدو قائد النصر السعودي، في إحدى عروض المصارعة الحرة "WWE"، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

واعتادت السعودية في الفترة الأخيرة على تنظيم عروض المصارعة، أخرها عرض "ليلة الأبطال"، الذي أقيم بجدة، مايو الماضي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن اتحاد المصارعة الحرة WWE، يعمل على تعزيز صورة عروض اللعبة، من خلال دعوة رونالدو للحلول ضيفاً لأحد تلك العروض، نظير دفع مقابل مادي له.

وأوضح التقرير أن اتحاد WWE، يخطط لدعوة رونالدو في نوفمبر المقبل إلى عرض "كراون جول" الذي تستضيفه المملكة منذ عام 2018، في ظل حرص الملاك الجدد للاتحاد على تعزيز صورة اللعبة، والإيرادات المحتملة للعرض المذكور من خلال وجود رونالدو في الحدث.

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر قادماً من مانشستر يونايتد، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

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