عالة على الهلال.. انتقادات لاذعة لنيمار بعد أول مشاركة له بدوري أبطال آسيا

المصدر: البيان

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انتقد ناصر الشمراني المهاجم السابق للهلال السعودي، نيمار دا سيلفا النجم الحالي للفريق الملقب بالزعيم في السعودية.

وكان الهلال خاض أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا ضد نافباخور الأوزبكي، وسقط في فخ التعادل بنتيجة 1/1.

وأثار نيمار استياء جماهير الهلال في المباراة نظراً لمردوده الفني غير المقنع، بالإضافة إلى اللقطة التي كادت أن تكلفه طرداً غير ضرورياً.

وكان نيمار أقدم خلال الدقيقة الـ 59 على دفع لاعبٍ من صفوف نافباخور، ثم سدد الكرة بشكلٍ متعمدٍ على جسده وهو واقعٌ على أرضية الملعب، واكتفى الإماراتي محمد عبدالله حسن حكم المباراة، بإشهار البطاقة الصفراء لنيمار.

وتداول بعض المشجعين الكرويين مقطعاً مصوراً للشمراني خلال متابعته لأحداث المواجهة بين فريقه السابق ونافباخور، وصرّح بأن نيمار "عالةٌ" على الزعيم.

وأثناء تأخر الهلال بهدفٍ نظيفٍ أمام نافباخور، علّق الشمراني بلهجته المحلية: "الله يفك الهلال من حركات نيمار ونفوز"، كما وجّه نجم الهلال السابق سهام انتقاداته إلى جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال.

وتساءل الشمراني: "إنه مدربٌ عمره 70 سنة، قد انتهى، (كيف) تتعاقد معه 60 مرة؟ إنه أمرٌ غريب"، في إشارةٍ إلى أن جيسوس يخوض ثاني فتراته على رأس الإدارة الفنية للهلال السعودي رغم كبر سنه.

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