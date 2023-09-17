حقيقة صورة المصور الذي تعرض للإصابة بسبب تسديدة رونالدو

المصدر: البيان

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تداولت بعض المواقع والافراد صورة مرفقة بنص مفاده "اصابة المصور بعد تسديدة رونالدو".

لكن الحقيقة الادعاء المرفق غير صحيح، إذ أن الصورة المتداولة قديمة سبق أن تم نشرها عبر حساب على تويتر بتأريخ 14 شباط 2023، بحسب بعض المواقع المتخصصة في كشف مثل هذه الادعاءات

وأكدت المواقع المتخصصة بان الإصابة غير حقيقة إنما مكياج سينمائي لشاب خليجي يدعى (زياد الشمري)، كما أعاد (الشمري) مشاركة الصورة عبر منصة X بتأريخ 16 سبتمبر 2023، بعد أن تم تداولها بشكل مضلل وعلق عليها "توني مخلص بث 24 ساعه ما امداني انفلق".

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