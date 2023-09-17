رغم تعرضه لتسمم غذائي .. محرز يشارك في فوز الأهلي على التعاون

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شارك القائد رياض محرز في فوز الأهلي 3-2 على التعاون حتى نهاية اللقاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رغم قضاء ليلة الجمعة في مستشفى بجدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن لاعب مانشستر سيتي السابق تعرض لتسمم غذائي قبل مواجهة التعاون لكنه تحامل على نفسه للمشاركة في المباراة.

وصنع محرز هدف فريقه الأول لزميله عبد الباسط هندي من ركلة حرة كما ساهم في أكثر من فرصة للتسجيل في المباراة التي أنهاها كل فريق بعشرة لاعبين.

وأبلغ محرز محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) "قضيت الليلة الماضية في المستشفى وكانت لدي بعض المشاكل لتناول (طعاما) ليس جيدا.

"لكنني حاولت تقديم كل ما لدي لمساعدة الفريق اليوم".

وأحبط الأهلي انتفاضة التعاون بعدما عاد ضيفه من التأخر بهدفين وتعادل 2-2 بعد ست دقائق من الاستراحة ليفوز بفضل هدف آلان سانت-ماكسيمين في الدقيقة 67.

وقال قائد الجزائر "المهم تحقيق نقاط المباراة. نسيطر على اللعب لكن نرتكب بعض الأخطاء لكن عملية التطور مستمرة إن شاء الله".

وأضاف "نحاول ألا نفقد الكرة من أجل الفوز مع إنهاء الفرص بشكل أسهل. كانت لدينا العديد من الفرص وهذا يحدث في كل مباراة... ونعمل على التطور دفاعيا وهجوميا".

وبعد أول هزيمة للتعاون هذا الموسم رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الاتحاد ثاني الترتيب وبنقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

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