سقوط مفاجئ للزمالك في كأس الاتحاد الافريقي

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مني الزمالك المصري بخسارة مفاجئة أمام مضيفه أرتا سولار الجيبوتي 0-2 السبت على استاد عزام في العاصمة التنزانية دار السلام في ذهاب الدور الأول (دور الـ32) لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ولم يظهر الزمالك بالمستوى المأمول في مباراته الرسمية الأولي هذا الموسم، وظهر تأثر لاعبي الفريق بالحالة العامة بالنادي في الآونة الأخيرة.

وانحصر اللعب في وسط الملعب في الشوط الاول دون خطورة حقيقية على المرميين.

وتحسن الأداء فى الشوط الثاني لاسيما من الفريق الجيبوتي الذي سجل هدفين في 5 دقائق، الأول عن طريق اللاعب غابريال دادزي (55) والثاني بواسطة دواليه محمود البيه (60).

وكاد فريق أرتا سولار أن يضيف الهدف الثالث قبل النهاية بسبع دقائق اثر تسديدة قوية لمحمد فؤاد من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن.

وأقيمت المباراة تنزانيا نظراً لأن الفريق الجيبوتي لا يملك ملعبا بالمعايير الدولية.

وتقام مباراة الاياب في 29 أيلول/سبتمبر الجاري.

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