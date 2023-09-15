الإمارات تستضيف كأس السوبر المصرى للأبطال 24 ديسمبر

المصدر: البيان

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أعلن اتحاد الكرة المصري إقامة مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق، في الفترة 24 حتى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وضمنت 3 فرق المشاركة في النسخة المقبلة، هى الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز وصيف الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، ويتبقى تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصري للأبطال، وتقام في أبو ظبي لمدة 4 مواسم متتالية، بمشاركة 4 فرق هي بطل الدوري الممتاز في مصر، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، ووصيف الدوري العام المصري.



وحدد نظام البطولة المعلن أنه حال حصل بطل الدوري على كأس مصر أو كأس رابطة الأندية المصرية، يستبدل بوصيف كأس مصر، ونفس الحال إذا حصل بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية.

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