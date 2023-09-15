جدول مواعيد الدوري المصري 2024/2023 كاملاً
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مواعيد مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري موسم 2024/2023.
وينطلق الدوري المصري 18 سبتمبر الجاري، ويفتتح طلائع الجيش والاتحاد السكندري منافسات المسابقة، مساء نفس اليوم.
وتختتم مباريات الدور الأول من البطولة المصرية 4 أبريل 2024، بمواجهتي الزمالك وبلدية المحلة، وفيوتشر والأهلي.
مباريات الأهلي في الدوري المصري موسم 2024/2023
وتشهد الجولة الأولى صداماً قوياً بين الأهلي والمصري البورسعيدي، وسيلتقي بعدها الأحمر في مباراته الثانية مع سيراميكا كليوباترا، ثم الإسماعيلي، والجونة، وبلدية المحلة على الترتيب
الجولة الأولى: الأهلي والمصري
الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا والأهلي
الجولة الثالثة: الأهلي والإسماعيلي
الجولة الرابعة: الجونة والأهلي
الجولة الخامسة: الأهلي وبلدية المحلة
الجولة السادسة: المقاولون العرب والأهلي
الجولة السابعة: الأهلي وسموحة
الجولة الثامنة: زد والأهلي
الجولة التاسعة: الأهلي والاتحاد السكندري
الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي
الجولة الحادية عشر: فاركو والأهلي
الجولة الثانية عشر: الأهلي والداخلية
الجولة الثالثة عشر: طلائع الجيش والأهلي
الجولة الرابعة عشر: الأهلي وبيراميدز
الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلي والأهلي
الجولة السادسة عشر: الأهلي وإنبي
الجولة السابعة عشر: فيوتشر والأهلي
مباريات الزمالك في الدوري المصري موسم 2024/2023
ويلتقي الزمالك بالجولة الأولى مع بيراميدز في مواجهة قوية، وبعدها يلعب الأبيض مباراته الثانية مع المقاولون العرب، ثم البنك الأهلي، وسموحة، وإنبي على الترتيب.
الجولة الأولى: بيراميدز والزمالك
الجولة الثانية: الزمالك والمقاولون العرب
الجولة الثالثة: البنك الأهلي والزمالك
الجولة الرابعة: الزمالك وسموحة
الجولة الخامسة: إنبي والزمالك
الجولة السادسة: الزمالك وزد
الجولة السابعة: فيوتشر والزمالك
الجولة الثامنة: الزمالك والاتحاد السكندري
الجولة التاسعة: المصري والزمالك
الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي
الجولة الحادية عشر: سيراميكا كليوباترا والزمالك
الجولة الثانية عشر: الزمالك وفاركو
الجولة الثالثة عشر: الإسماعيلي والزمالك
الجولة الرابعة عشر: الزمالك والداخلية
الجولة الخامسة عشر: الجونة والزمالك
الجولة السادسة عشر: طلائع الجيش والزمالك
الجولة السابعة عشر: الزمالك وبلدية المحلة
جدول مواعيد الدوري المصري 2024/2023 كاملاً، بتوقيت القاهرة حسب ما أعلنت الرابطة المصرية، علماً بأن فارق توقيت مصر متأخر عن الإمارات بمقدار ساعة.