جدول مواعيد الدوري المصري 2024/2023 كاملاً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مواعيد مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري موسم 2024/2023.

وينطلق الدوري المصري 18 سبتمبر الجاري، ويفتتح طلائع الجيش والاتحاد السكندري منافسات المسابقة، مساء نفس اليوم.

وتختتم مباريات الدور الأول من البطولة المصرية 4 أبريل 2024، بمواجهتي الزمالك وبلدية المحلة، وفيوتشر والأهلي.

مباريات الأهلي في الدوري المصري موسم 2024/2023

وتشهد الجولة الأولى صداماً قوياً بين الأهلي والمصري البورسعيدي، وسيلتقي بعدها الأحمر في مباراته الثانية مع سيراميكا كليوباترا، ثم الإسماعيلي، والجونة، وبلدية المحلة على الترتيب

الجولة الأولى: الأهلي والمصري

الجولة الثانية: سيراميكا كليوباترا والأهلي

الجولة الثالثة: الأهلي والإسماعيلي

الجولة الرابعة: الجونة والأهلي

الجولة الخامسة: الأهلي وبلدية المحلة

الجولة السادسة: المقاولون العرب والأهلي

الجولة السابعة: الأهلي وسموحة

الجولة الثامنة: زد والأهلي

الجولة التاسعة: الأهلي والاتحاد السكندري

الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي

الجولة الحادية عشر: فاركو والأهلي

الجولة الثانية عشر: الأهلي والداخلية

الجولة الثالثة عشر: طلائع الجيش والأهلي

الجولة الرابعة عشر: الأهلي وبيراميدز

الجولة الخامسة عشر: البنك الأهلي والأهلي

الجولة السادسة عشر: الأهلي وإنبي

الجولة السابعة عشر: فيوتشر والأهلي

مباريات الزمالك في الدوري المصري موسم 2024/2023

ويلتقي الزمالك بالجولة الأولى مع بيراميدز في مواجهة قوية، وبعدها يلعب الأبيض مباراته الثانية مع المقاولون العرب، ثم البنك الأهلي، وسموحة، وإنبي على الترتيب.

الجولة الأولى: بيراميدز والزمالك

الجولة الثانية: الزمالك والمقاولون العرب

الجولة الثالثة: البنك الأهلي والزمالك

الجولة الرابعة: الزمالك وسموحة

الجولة الخامسة: إنبي والزمالك

الجولة السادسة: الزمالك وزد

الجولة السابعة: فيوتشر والزمالك

الجولة الثامنة: الزمالك والاتحاد السكندري

الجولة التاسعة: المصري والزمالك

الجولة العاشرة: الزمالك والأهلي

الجولة الحادية عشر: سيراميكا كليوباترا والزمالك

الجولة الثانية عشر: الزمالك وفاركو

الجولة الثالثة عشر: الإسماعيلي والزمالك

الجولة الرابعة عشر: الزمالك والداخلية

الجولة الخامسة عشر: الجونة والزمالك

الجولة السادسة عشر: طلائع الجيش والزمالك

الجولة السابعة عشر: الزمالك وبلدية المحلة

جدول مواعيد الدوري المصري 2024/2023 كاملاً، بتوقيت القاهرة حسب ما أعلنت الرابطة المصرية، علماً بأن فارق توقيت مصر متأخر عن الإمارات بمقدار ساعة.

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