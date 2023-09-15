«الملكي» يحقق حلم طفل زلزال المغرب

المصدر: (متابعة - محمد فضل)

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ينوي ريال مدريد إحضار الطفل المغربي عبدالرحيم اوحيدا «14 عاماً» إلى إسبانيا، الذي فقد جميع أفراد أسرته في زلزال المغرب، وأبدت إدارة «الملكي» تعاطفاً كبيراً مع الطفل بعد ظهوره على شاشة إحدى القنوات الفضائية، وهو يرتدى قميص ريال مدريد، فضلاً عن إجراء إحدى القنوات التلفزيونية العربية لقاء معه، أعادت قناة النادي بثه.

وقال الطفل المغربي خلال اللقاء إنه يحلم بأن يلعب في المستقبل لـ«الملكي»، لتأتي البشرى على لسان أحد مسؤولي النادي، بأن النادي كان يبحث عن الطفل من أجل تبنيه معنوياً ورياضياً، وتحقيق حلمه. ووجه اوحيدا شكره لإدارة ريال مدريد، متمنياً أن يحقق حلم والده بأن يصبح طبيباً أو معلماً وأن يلعب في صفوف «الملكي»، مشيراً إلى أنه يجيد اللعب في الهجوم.

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