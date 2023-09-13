الزمالك يفقد أهم عنصرين في المواجهة الأولى بمشواره الإفريقي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستعد الزمالك المصري لبدء منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي يشارك بها بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المحلي الموسم المنقضي، وخسر فرصة المشاركة في البطولة الأهم قارياً دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الزمالك مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي، حيث يقام اللقاء على أرض تنزانيا، بعدما رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة المباراة في جيبوتى بسبب عدم توافر اشتراطات "كاف" على الملاعب المختارة هناك لاستضافة البطولات الإفريقية.

وبحسب مصدر خاص داخل نادي الزمالك، فإن نجمي الفريق الأبيض أحمد سيد زيزو" وأحمد فتوح، سيغيبان عن مواجهة فريقهما المقبلة، أمام أرتا سولار الجيبوتي.

وأوضح المصدر أن سبب غياب زيزو وفتوح عن مواجهة الزمالك المقبلة، يأتي بسبب الإصابة التي تعرضا لها خلال تواجدهما مع منتخب مصر في المعسكر الأخير، حيث أصيب زيزو بكدمة في القدم، فيما تعرض فتوح لإصابة في عضلات البطن.

وتقام مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي يوم 16 سبتمبر الجاري، بذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتغادر بعثة الزمالك القاهرة مساء اليوم الأربعاء متجهة إلى تنزانيا استعدادا لبدء الفريق الأبيض لمشواره الإفريقي.

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