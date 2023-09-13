رسمياً.. الريان القطري يعلن تعاقده مع أشرف بن شرقي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي الريان القطري، اليوم الأربعاء، تعاقده رسمياً مع النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الجزيرة السابق.

وارتبط اسم بن شرقي بالعديد من الأندية خلال الفترة الماضية بعد رحيله عن الجزيرة، منها نادي سانتوس البرازيلي.

ولعب بن شرقي خلال مسيرته لأندية المغرب الفاسي والوداد المغربي والهلال السعودي والزمالك المصري والجزيرة الإماراتي، الذي استمر بين صفوفه موسم واحد فقط.

وخاض بن شرقي تجربة وحيدة في أوروبا كانت مع نادي لانس الفرنسي، لفترة قصيرة.

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