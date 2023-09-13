بعد ثلاثية تونس.. روي فيتوريا: هناك من انتظر هزيمتنا في مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، عن استيائه من هزيمة الفراعنة أمام تونس 1/3، في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، استعداداً لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، يناير المقبل.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي أقيمت بالقاهرة: "هناك في مصر من كان ينتظر هزيمتنا".

وتابع: "المفترض أن أخوض المعسكر خلال فترة 10 أيام بكل اللاعبين الذين أحتاجهم، ووقتها أكسب أو أخسر ستكون مسؤوليتي".

وأضاف: "تونس لعبت وكأنها مباراة نهائية في بطولة رسمية، هل الأندية المصرية سعيدة الآن؟ أنا حزين واللاعبين كذلك".

وأكمل المدرب البرتغالي: "من حقي أن استفيد بكل اللاعبين خلال مباريات منتخب مصر في أي وقت، لم أخض أي معسكر بأريحية، في كل معسكر توجد مشاكل، أحتاج أن أعمل في هدوء، اللاعب معي لا يكون في كامل تركيزه بسبب مباريات فريقه".

وأردف: "عندما كنت أدرب بنفيكا كان لدي مجموعة من البرازيليين والأرجنتينيين، كنت أتركهم يذهبون إلى منتخبات بلادهم وأخوض مران الفريق بـ 4 أو 5 لاعبين، احتراماً لهذه المنتخبات، اللاعبون كانوا يحضرون من المطارات على المباريات مباشرة".

وأضاف: "أكره الخسارة، وأحب عندما أخسر أن أخسر لأسباب خاصة بي، لكن الحقيقة أن الظروف صعبة جداً، وفي النهاية أنا فخور بلاعبي منتخب مصر".

وأتم فيتوريا تصريحاته، قائلاً: "إذا توافر معي خط الدفاع الأساسي بالتأكيد الأمور كانت ستختلف، المباراة الماضية أصيب محمد حمدي وأمس أصيب أحمد فتوح، ماذا نفعل".

جاءت تصريحات فيتوريا، بعدما اعترض الأهلي المصري على ضم لاعبيه إلى معسكر منتخب مصر لخوض مباراتي إثيوبيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا ومباراة تونس الودية، وبعد تدخل اتحاد الكرة المصري، طالب مسؤولو الأخير من المدرب البرتغالي استبعاد لاعبي الأهلي من مواجهة تونس والاكتفاء بمشاركتهم في مواجهة إثيوبيا، حتى يلتحقون بفريقهم الذي يستعد لخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، الجمعة المقبل، بمدينة الطائف السعودية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز