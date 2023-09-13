السعودية تخسر أمام كوريا الجنوبية ودياً

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مُني المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بخسارته الثانية توالياً منذ تسلمه زمام المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي صفر-1 ودياً، الثلاثاء على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل الانكليزية.

وكان "الأخضر" خسر مباراته الأولى باشراف مانشيني أمام كوستاريكا 1-3 ودياً، على نفس الملعب الجمعة.

وتأتي هذه المباريات في إطار تحضيرات السعودية لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا مطلع عام 2024 في قطر.

وفشل "الأخضر" في الخروج من دوامة الهزائم الذي رافقته في مبارياته الست الأخيرة بينها اثنتان في كأس الخليج أمام عُمان 1-2 والعراق 1-2 في يناير الماضي، ثم في 4 مباريات ودية أمام فنزويلا وبوليفيا في مارس الماضي كلاهما بنتيجة 1-2، قبل الخسارة مجددا أمام كوستاريكا ثم كوريا الجنوبية.

وبخلاف مانشيني، وضع الالماني يورغن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية حداً لسلسلة من خمس مباريات لم يحرز فيها أي فوز منذ تعيينه في منصبه في شباط/فبراير الماضي خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي ترك منصبه اثر خروج فريقه من الدور ثمن النهائي في مونديال قطر 2022 بالخسارة أمام البرازيل 1-4.

وخسر المنتخب الكوري مرّتين وتعادل في ثلاث مباريات، قبل أن يحقق فوزه الاول على حساب السعودية.

بدأ الشوط الأول سريعاً، وكاد المنتخب الكوري يفتتح التسجيل لولا تدخل الدفاع الذي حوّل كرة تشو سونغ لركنية (5) اتبعه لي كي بتسديدة قوية مرت بجانب القائم (8).

وفوّت "الأخضر" فرصة التسجيل عندما تابع عبدالله الحمدان كرة عرضية لعبها قوية لامست المدافع وخرجت (18) قبل أن يصوّب ناصر الدوسري كرة قوية من ركلة حرة مباشرة أمسكها الحارس كيم سيونغ ببراعة (20).

وأهدر سالم الدوسري فرصة محققة عندما واجه الحارس الذي تصدى لكرته (27)، ورغم أفضلية "الأخضر" إلا أن المنتخب الكوري نجح في التسجيل عندما استثمر تشو كيو سونغ كرة خاطئة من علي البليهي ليتابعها برأسه داخل المرمى على يمين الحارس محمد العويس (32).

وكاد المنتخب الكوري يضاعف النتيجة عندما انفرد هيونغ مين سون بالمرمى لكن المدافع حسان تمبكتي تمكن من إبعاد الكرة (35)، وتألق العويس في الذود عن مرماه بمواجهة سون (41).

ومع بداية الشوط الثاني، أنقذ العويس مرماه بداية بتصديه لكرة جاي سونغ لي(48)، ثم بقدمه أمام هوانغ هي تشان (55).

وكاد المنتخب السعودي يدرك التعادل لولا تدخل الدفاع الكوري الذي اعترض طريق كرة سالم الدوسري (80).



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