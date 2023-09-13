الأهلي المصري السادس عالمياً

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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حقق النادي الأهلي المصري، أفضل الأندية العربية والأفريقية، إنجازاً كبيراً باحتلاله المركز السادس في القائمة العالمية وتصنيف أفضل 405 أندية على العالم والصادر أمس ، من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء للفترة من 1 سبتمبر 2022 إلى 31 أغسطس 2023، وتجاوز بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة، وبفارق كبير عن الوداد البيضاوي المغربي، الأقرب إليه في الترتيب.

والذي يحتل المركز 51، فيما، يحتل بيراميدز والزمالك المصريان المركزين 73 و95 بالترتيب، والهلال والمريخ السودانيان المركزين 166 و271.

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