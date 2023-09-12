قطر تتعادل مع روسيا وديا في الدوحة

المصدر: أ ف ب

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تعادل المنتخب القطري لكرة القدم مع نظيره الروسي 1-1 ودياً، الثلاثاء على استاد الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة إستعدادًا لكأس آسيا التي تستضيفها البلاد مطلع العام المقبل.

وسجل أحمد علاء للمنتخب القطري (70) وعادل للمنتخب الروسي المدافع الكسندر سولداتنكوف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي (90).

وظهر المنتخب القطري بصورة أفضل مما كان عليه في المواجهة السابقة امام كينيا عندما خسر 1-2 الخميس.

واعتمد البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب "العنابي" على تشكيلة مثالية في بداية المباراة التي واكبها 13835 متفرجاً، حيث فرض أفضليته الواضحة على مجريات اللقاء بإستثناء بعض الومضات للمنتخب الروسي مطلعه.

وكان كيروش المدرب الأسبق لمنتخبات البرتغال وكولومبيا ومصر وإيران في حقبتين، قد تولى مهام الإشراف على تدريب المنتخب القطري منذ شهر شباط/فبراير الماضي.

وهدد بوعلام الضيوف بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، الا أن الحارس ماتفي سافنوف أبعد الكرة لركنية (18)، فيما أهدر بيدرو ميغيل فرصة سانحة امام المرمى وسدد بجوار القائم (40).

وواصل أصحاب الأرض أفضليتهم في الشوط الثاني وتقدموا بالنتيجة بهدف رائع بعد عرضية همام الأمين التي طار لها أحمد علاء ووضعها في الشباك (70).

وانتفض المنتخب الروسي في الدقائق الأخيرة وبات الطرف الأفضل ليحرم نظيره القطري من فوز معنوي في الدقيقة الأخيرة عندما عادل النتيجة بعد أن ارتقى المدافع البديل سولداتنكوف لكرة ركنية ووضعها في الشباك مجنبا منتخب بلاده الخسارة (90).



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