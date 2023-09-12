أبوظبي تستضيف السوبر المصري بنظامه الجديد ديسمبر المقبل

المصدر: البيان

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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد إقامة بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد الذي سيشهد مشاركة 4 أندية، تمثل بطل الدوري المصري والوصيف، وبطل كأس مصر، وبطل كأس الرابطة.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في تصريحات إذاعية أن البطولة ستقام نهاية شهر ديسمبر المقبل بالعاصمة أبوظبي، عقب انتهاء منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر.

وأضاف: "قررنا تحديد هذا الموعد حتى يكون الأهلي انتهى من مشاركته في بطولتي دوري السوبر ليغ ومونديال الأندية، وكذلك تحديد بطل كأس مصر".

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