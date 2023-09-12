موقف موديست مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي

المصدر: البيان

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أعلن الأهلي المصري في الساعات الماضية، تعاقده مع الفرنسي أنطوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند السابق لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وتساءلت الجماهير الحمراء في أعقاب إتمام الصفقة، عن مدى احتمالية مشاركة موديست في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، التي تستضيفها مدينة الطائف السعودية، يوم الجمعة المقبل.

وستكون أمام موديست فرصة المشاركة مع الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بالرغم من إرسال قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في اللقاء للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 31 أغسطس الماضي، وذلك لأن لائحة كأس السوبر الإفريقي تمنح أي فريق الحق في إجراء تعديل على قائمته قبل المباراة بـ 48 ساعة، من خلال إضافة عنصر جديد واستبعاد أي لاعب مصاب، بشرط تقديم التقرير اللي يثبت إصابة اللاعب وعدم لحاقه بالمباراة.

ويتواجد في قائمة الأهلي الإفريقية الثنائي المصاب محمود متولي وعمرو السولية، أي إنه يحق للأهلي استبعاد أي منهما وإضافة موديست، على أن يتوقف قرار مشاركته على مدرب الأهلي مارسيل كولر، الذي سيتحدد بناء على جاهزية اللاعب البدنية.

يذكر أن مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الإفريقي، ستنطلق في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

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