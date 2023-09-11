استعداداً لمواجهة تونس.. استدعاء لاعب جديد لقائمة منتخب مصر

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استدعاء لاعب جديد لمعسكر الفراعنة، استعداداً لخوض مواجهة تونس الودية، التي تقام بينهما غداً الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن استعداداتهما لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، يناير المقبل.

وفي بيان رسمي أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن انضمام محمد حمدي لاعب فريق إنبي إلى معسكر الفراعنة، استعداداً لخوض مباراة تونس الودية.

وكان محمد حمدي ضمن صفوف منتخب مصر الأولمبي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، قبل أن يتم استدعائه لصفوف منتخب مصر الأول.

وكتب الاتحاد المصري في بيانه: "وافق الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة ميكالى على طلب فيتوريا مدرب المنتخب الأول، بشأن ضم محمد حمدي إلى معسكر المنتخب الأول استعداداً للقاء تونس ودياً، جاء ذلك بعد مشاورات دارت بين محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الأولمبي مع حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول، وتم عرض الأمر على ميكالى وأبدى موافقته".

وكان المنتخب الأولمبي المصري، دعم منتخب الفراعنة الأول بأربعة لاعبين هم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، وحسام عبد المجيد لاعب الزمالك، وأخيراً محمد حمدي لاعب إنبي.

وسبق وقرر فيتوريا استبعاد محمد رضا "بوبو" لاعب بيراميدز من معسكر منتخب مصر الحالي، نظراً لعدم جاهزيته البدنية، كما غادر رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية المعسكر، للانضمام إلى تدريبات فريقهم الأهلي استعداداً لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، التي ستقام الجمعة المقبل بالسعودية.

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