متأثراً بسرطان الدم.. وفاة اللاعب المصري «رقة العالمي» (فيديو)

المصدر: البيان

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غيب الموت اللاعب الشاب البدراوي ناجح الشهير بـ "رقة العالمي"، لاعب فريق فاركو مواليد 2001.

وأعلن نادي فاركو وفاة اللاعب صباح اليوم الإثنين، بعد معاناة مع مرض سرطان الدم، حيث تدهورت حالته في الأيام الأخيرة، قبل أن يودع عالمنا في الساعات الماضية.

ويعد "رقة العالمي" من أشهر لاعبي فاركو على مستوى قطاع الناشئين، بعدما قدم مستويات مميزة كانت كفيلة بتصعيده إلى صفوف الفريق الأول.

وطالب "رقة العالمي" من متابعيه عبر حسابه على "فيس بوك" الدعاء له، حيث كتب في آخر منشوراته بتاريخ 1 سبتمبر الجاري: "محتاج دعوة منكم، أنا في حالة حرجة، لعل حد فيكم أصلح مني".

وتفاعل عدد كبير من اللاعبين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع نبأ وفاة "رقة العالمي"، حيث كتب مجدي عبد العاطي المدير الفني السابق لفريق فاركو عبر "فيس بوك": "ربنا يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويصبر أهله ويرزقه الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب".

وكتب رامي صبري قائد فاركو عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، نستودع أخويا الغالي رقه العالمي، والله إنا على فراقك لمحزنون، أدعو له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، ربنا يجعل مرضك شفيع ليك يا حبيبي، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال محمد ناجح شقيق رقة العالمي، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: "اكتشفنا إصابة شقيقي بـ "لوكيميا - سرطان الأنسجة" مايو الماضي، ثم تأثر القلب في الشهر الأخير إلى أن توفاه الله".

وأضاف: "صلاة الجنازة ستكون عصر الإثنين بمسجد شهداء 25 يناير بجوار كوبري العمراوي، والدفن بمقابر الأسرة في سيدي جابر بالإسكندرية".

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