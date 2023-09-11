بعد المغرب وإيران.. الرحالة عمرو وردة يستقر به الحال في مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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توصل الدولي المصري عمرو وردة لاعب الرجاء المغربي السابق، لاتفاق مع ناد مصري للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

وكان عمرو وردة تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مع الرجاء المغربي، قادماً من أبولون ليماسول القبرصي، ولكن بعد 12 يوماً فقط تم فسخ التعاقد بين الطرفين بداعي عدم قدرة اللاعب على التأقلم مع الأجواء في المغرب، ومعاناته على المستوى النفسي.

وبعد ساعات من الإعلان عن رحيل وردة عن الرجاء المغربي، أكدت تقارير صحفية إن اللاعب الشاب اتفق مع نادي استقلال طهران الإيراني، ليصبح أول مصري ينتقل إلى الدوري الإيراني.

وبدون الإعلان عن سبب فشل انتقاله إلى إيران، خرج مدحت وردة أسطورة كرة السلة السابق، ووالد اللاعب، ليعلن انتقال نجله إلى نادي فاركو المصري، مشيراً إلى أن عمرو وقع مع ناديه الجديد لمدة موسم واحد.

وأوضح مدحت وردة أن عمرو تلقى 3 عروض من أندية بالدوري المصري، لكنه فضل الانتقال إلى فاركو، خاصة إنه كان صاحب العرض المالي الأفضل.

يذكر أن عمرو وردة خرج من قطاع الناشئين بالأهلي المصري، وسبق له اللعب مع نادي الاتحاد السكندري، وله تجربة سابقة مع عدد من الأندية بالدوري اليوناني والقبرصي.

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