تعديل مقترح «فيفا» يعزز فرص السعودية في تنظيم كأس العالم 2034

المصدر: البيان

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يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إجراء تعديلاً جديداً على نظام اختيار الفائز بحق تنظيم بطولات كأس العالم للمنتخبات.

وكانت دول إسبانيا والبرتغال والمغرب تقدمت بملف مشترك لاستضافة نسخة كأس العالم 2030، وينافسها ملف أمريكي جنوبي يضم أوروغواي، والأرجنتين، وباراغواي، وتشيلي، فيما أكدت تقارير صحفية سابقة أن السعودية تفكر في التقدم بملف منفرد لاستضافة مونديال 2034، بعدما كانت تشير الأنباء إلى رغبة المملكة في التقدم بملف مشترك مع مصر واليونان لاستضافة نسخة 2030.

وتنص قواعد "فيفا" على أنه لا يجوز للكونغرس أن يمنح حق استضافة أكثر من نسخة للمونديال في نفس الاجتماع، لكن تلك القاعدة قد يتم تغييرها.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية، فإنه هناك اعتقاد متزايد بأن "فيفا" سيسعى إلى تغيير قواعده للسماح باختيار المستضيفين لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم في نفس الوقت، وهي خطوة قد تقرب السعودية من استضافة المونديال، لاسيما إنه حتى الآن ليست هناك منافسة قوية من أي دول لاستضافة هذه النسخة.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أنه من الممكن اعتماد التغيير في كونغرس "فيفا" المقبل الذي سيقام في مايو 2024، ما يمهد الطريق لإجراء تصويت مزدوج في الاجتماع لاختيار البلاد المستضيفة لنسختي 2030 و2034.

وتسعى السعودية لاستضافة نسخة 2034 من بطولة كأس العالم، في ظل قوة الملف الثلاثي الخاص بطلب استضافة نسخة 2030 المقدم من إسبانيا والبرتغال والمغرب، وهو ما يجعل المنافسة معهم صعبة.

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