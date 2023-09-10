هاري ينسحب من نزال ماكسويني تضامناً مع ضحايا زلزال المغرب

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد البطل العالمي المغربي بدر هاري مساء أمس السبت، عن انسحابه من نزاله الذي كان مرتقبا أمام الإنجليزي جيمس ماكسويني، تضامنا مع ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع في المغرب بالساعات الأولى من صباح السبت.

وقرر هاري الانسحاب من مواجهة ماكسويني ضمن أمسية "غلوري88:، كما طالب تأجيلها إلى وقت آخر.

وقال هاري في كلمة للجمهور الحاضر بقاعة قاعة "دوم دو باريس" بالعاصمة الفرنسية: "إن المغرب مجروح، والناس ماتت، وهناك أطفال فقدوا والديهم"

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز