محمد صلاح: اللهم احفظ المغرب وشعبها

المصدر: دبي - وائل زكير

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واسى النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول أهل المغرب بالدعاء لهم أن يحفظهم الله من كل شر، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق عدة في المغرب السبت.

ونشر صلاح في حسابه عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" صورة العلم المغربي مدوناً عليه : "اللهم احفظ المغرب وشعبها"، تضامناً مع الضحايا والمصابين.

وشهدت تغريدة صلاح تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيه، حيث حصدت التغريدة آلاف الاعجابات وإعادة النشر ، كما شاهدها ما يقرب من مليون شخص خلال ساعة.

ولا يزال المغرب يعاني من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب أنحاء البلاد وأودى بحياة 1305 أشخاص وإصابة نحو 1832، 1220 منهم "في حالة حرجة.

من جهة أخرى يستعد صلاح للانضمام لمعسكر منتخب مصر للمشاركة في مواجهة الفراعنة الودية ضد تونس يوم الثلاثاء المقبل.

وكان صلاح غاب عن مباراة مصر الأخيرة ضد إثيوبيا في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، وذلك بالاتفاق مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

من جهتهم شارك لاعبو المنتخب المغربي بقيادة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، في حملة التبرع بالدم لضحايا فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة.

ونشر حكيمي على حسابه في موقع "إكس" تدوينة دعا فيها المغاربة للمساهمة في إنقاذ الجرحى بالتبرع بالدم.

ثم نشر صورة له وهو يتبرع بالدم في أحد المستشفيات ودون : "الأولوية في الوقت الحالي، هي التبرع بالدم للحالات الحرجة، فالتبرع بالدم مسؤولية الجميع، لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، مساعدتكم ضرورية".

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