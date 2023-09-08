تلقيت ضربة.. نيمار: لا أعتبر ما فعله خيسوس أمر ضدي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرى الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال، أن الدوري السعودي أصبح حالياً يمتلك قوة خاصة، مشيراً إلى أنه لا يرى أن قرار مدرب فريقه جورجى جيسوس باستبعاده من ديربي الاتحاد كان ضده.

وقال نيمار في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة البرازيل وبوليفيا بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026: "بعد الأسماء التي ضمها الدوري السعودي الآونة الأخيرة، فإنه من المتوقع أن يكون ضمن أفضل الدوريات في العالم".

وأضاف: "في الوقت الحالي، أنا لست جاهزاً للمشاركة في المباريات بنسبة 100%، لكني أستطيع اللعب، في الحصة التدريبية الأخيرة قبل ديربي الاتحاد، تلقيت ضربة لذلك جيسوس قرر تأجيل عودتي للمشاركة".

وأضاف: "ما فعله جيسوس لا أعتبره ضدي، على العكس أقدره لأنه يحافظ علي من الإصابات للمشاركة في المباريات المقبلة، ومن الممكن أن أبدأ مشواري مع الهلال بمواجهة الرياض المقبلة".

ويتواجد نيمار ضمن قائمة منتخب البرازيل التي ستخوض مواجهتي بوليفيا وبيرو في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز