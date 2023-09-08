طارق حامد: جماهير الاتحاد السعودي تستحق صفقة صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الدولي المصري طارق حامد لاعب اتحاد جدة السعودي السابق وضمك الحالي، أن جماهير الأول تستحق صفقة ضخمة بحجم محمد صلاح نجم ليفربول.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال الانتقالات الصيفية المنقضية، لكن جاء تمسك ليفربول باستمراره ليحول دون إتمام الصفقة، رغم الإغراءات المالية التي عرضت على النادي الإنجليزي.

وقال طارق حامد في تصريحات لـ "الرياضية السعودية": "لعبت بجانب صلاح، لاعب كبير وأتمنى أن ينتقل إلى الاتحاد، جماهير النادي تستحق لاعب كبير مثله".

وعن مواطنه أحمد حجازي قائد اتحاد جدة، قال حامد: "شخصية قوية، لعبت معه وأستطيع أن أؤكد أنه يشكل 40% من قوة أي فريق يلعب لصفوفه، من يعرف شخصية حجازي يعلم أنه سيعود أقوى من السابق".

وقال طارق حامد إنه كان يتمنى المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية ديسمبر المقبل، ويلعب فيها ناديه السابق الاتحاد بصفته ممثل البلد المستضيف كونه بطل الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

وكشف الدولي المصري سر تفضيله الاستمرار بالدوري السعودي الموسم المقبل، بعد نهاية مشواره مع اتحاد جدة، حيث قال: "وصلني الكثير من العروض العربية، لكني فضلت البقاء في الدوري السعودي، أحببت السعودية كثيراً، والدوري هنا حالياً يُصنف ضمن أقوى دوريات العالم، نرى اليوم الكثير من نجوم كرة القدم العالمية يلعبون بالسعودية".

وأضاف: "من أجل المحافظة على مستواي قررت البقاء في الدوري السعودي كونه دوري تنافسي، لذا اخترت خوض تجربة جديدة ومختلفة مع نادٍ آخر".



وتابع طارق حامد: "كنت أتمنى المشاركة مع نادي الاتحاد في مونديال الأندية كونها البطولة الوحيدة التي لم أشارك بها حتى الآن في مسيرتي الكروية، الاتحاد قادر على المنافسة بشكل كبير، وجماهيره رائعة تستحق الكثير".

وعما تردد بشأن مفاوضات الأهلي المصري معه مؤخراً، قال طارق حامد: "لم أتلقَّ أي عرض من الأهلي، ومع احترامي الكبير لهذا النادي العريق وجماهيره، أنا زملكاوي، والزمالك بيتي، وأتمنى إنهاء مسيرتي الرياضية في بيتي الأول الزمالك".

وأتم الدولي المصري، قائلاً: "عقدي مع نادي ضمك يمتد لموسمين، وأتمنى أن أحقق نتائج جيدة مع الفريق خلال فترة تمثيلي له".

وكان نادي ضمك أعلن قبل أيام تعاقده مع طارق حامد، بعد رحيله عن اتحاد جدة السعودي بالتراضي بين الطرفين.

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