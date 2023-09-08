بعد رحيله عن الاتحاد.. طارق حامد: تمنيت المشاركة في المونديال.. وسأنهي مسيرتي في الزمالك

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الدولي المصري طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي الحالي واتحاد جدة السابق، إنه كان يتمنى المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية ديسمبر المقبل، ويشارك فيها ناديه السابق الاتحاد بصفته ممثل البلد المستضيف كونه بطل الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

وكشف طارق حامد في تصريحات لـ "الرياضية السعودية" سر تفضيله الاستمرار بالدوري السعودي الموسم المقبل، بعد نهاية مشواره مع اتحاد جدة، حيث قال: "وصلني الكثير من العروض العربية، لكني فضلت البقاء في الدوري السعودي، أحببت السعودية كثيراً، والدوري هنا حالياً يُصنف ضمن أقوى دوريات العالم، نرى اليوم الكثير من نجوم كرة القدم العالمية يلعبون بالسعودية".

وأضاف: "من أجل المحافظة على مستواي قررت البقاء في الدوري السعودي كونه دوري تنافسي، لذا اخترت خوض تجربة جديدة ومختلفة مع نادٍ آخر".



وتابع طارق حامد: "كنت أتمنى المشاركة مع نادي الاتحاد في مونديال الأندية كونها البطولة الوحيدة التي لم أشارك بها حتى الآن في مسيرتي الكروية، الاتحاد قادر على المنافسة بشكل كبير، وجماهيره رائعة تستحق الكثير".

وعما تردد بشأن مفاوضات الأهلي المصري معه مؤخراً، قال طارق حامد: "لم أتلقَّ أي عرض من الأهلي، ومع احترامي الكبير لهذا النادي العريق وجماهيره، أنا زملكاوي، والزمالك بيتي، وأتمنى إنهاء مسيرتي الرياضية في بيتي الأول الزمالك".

وأتم الدولي المصري، قائلاً: "عقدي مع نادي ضمك يمتد لموسمين، وأتمنى أن أحقق نتائج جيدة مع الفريق خلال فترة تمثيلي له".

وكان نادي ضمك أعلن قبل أيام تعاقده مع طارق حامد، بعد رحيله عن اتحاد جدة السعودي بالتراضي بين الطرفين.

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