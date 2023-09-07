«متحور كورونا» ينقذ مرتضى منصور من الحبس مؤقتاً

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصيب رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، بعدوى متحور فيروس كورونا الجديد (إي جي 5)، الأمر الذي دفع محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بمصر، اليوم الخميس، لتأجيل الاستئناف على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري.

وقدّم الممثل القانوني لمرتضى منصور إثباتًا يفيد بأن الأخير يعاني حالياً من الإصابة بمتحور فيروس كورونا وكذلك ابنته، الأمر الذي يجعله طريح الفراش.

وطالبت المحكمة بتواجد مرتضى منصور في الموعد الجديد المحدد للجلسة، 9 نوفمبر المقبل.

وجاء البلاغ المقدم ضد مرتضى منصور، بسبب عدد من المخالفات التي قام بها، منها السب والقذف، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان مرتضى منصور تعرض للحبس لمدة شهر في الفترة الأولى من العام الجاري، على خلفية سب وقذف الخطيب أيضاً، وصدر ضده حكماً من جديد في أغسطس الماضي بالحبس 6 أشهر بتهمة سب موظفة حكومية.

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