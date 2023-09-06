الأفضل في آسيا.. لاعب أردني يحرج كريستيانو رونالدو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تمكن لاعب دولي أردني، من إحراج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بعدما تفوق عليه بفارق كبير للغاية في التصويت الجماهيري الخاص بالاستفتاء الذي أصدره الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاختيار أفضل لاعب في الشهر بمنطقة غرب آسيا.

وضم الاستفتاء كل من، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي)، روبرتو فيرمينو (الأهلي السعودي)، يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، أنس العوضات (الوحدات الأردني)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني).

وتفوق الأردني أنس العوضات بفارق كبير على كريستيانو رونالدو أقرب ملاحقيه، حيث حصل الأول على نسبة 45% بواقع 876 ألف صوتاً حتى الآن، فيما حصل رونالدو على 568 ألف صوتاً بنسبة 29%، وجاء الحاج مالك لاعب الأنصار اللبناني في المركز الثالث بنسبة 24% بعدما حصل على عدد 462 ألف صوتاً، وحل خلفهم كل من عبد الرزاق حمدالله وياسين براهيمي بنسبة 1% لكل واحد منهما، أما باقي اللاعبين الموجودين في الاستفتاء فنسبتهم حتى الآن هي 0%.

وتقوم فكرة الاستفتاء الشهري من قبل الاتحاد الآسيوي على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب وتأثيره في النتائج التي يحققها فريقه سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها خلال الفترة المحددة.

ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى مساء اليوم الأربعاء 6 سبتمبر.

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