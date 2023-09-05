موعد انطلاق بطولة الدوري المصري 2024/2023

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري 2024/2023.

وقال دياب أن الموعد المبدئي لانطلاق بطولة الدوري في مصر هو 18 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أنه سيتم التأكيد عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع دياب في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي لن يلعب مبارياته المحلية خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى و11 نوفمبر المقبلين، بسبب ارتباطه بمواجهات دوري السوبر الإفريقي، لكنه سيبدأ المسابقة بشكل طبيعي لحين حلول الموعد المذكور".

وعن زيادة أعداد الجماهير في مباريات الموسم الجديد، قال دياب: "قدمنا طلباً للجهات المعنية بهدف زيادة أعداد الجماهير بمباريات الموسم الجديد، وننتظر الرد".

واعترف دياب بوجود ضغط مباريات خلال الموسم الجديد، حيث قال: "سيكون هناك ضغط مباريات بشكل أكبر في الموسم المقبل بسبب ازدحام الأجندة".

وأتم رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، قائلاً: "النسخة الجديدة سيتسلم البطل الدرع الجديد للدوري، وستبث المباريات فضائياً بشكل مختلف".





ومن المقرر أن تقام مراسم قرعة الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري، يوم 11 سبتمبر الجاري.

يذكر أن النسخة الأخيرة من المسابقة المحلية في مصر، شهدت تتويج الأهلي باللقب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز