ضمك السعودي يتعاقد مع الدولي المصري طارق حامد لاعب وسط الاتحاد

المصدر: د ب أ

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تعاقد نادي ضمك السعودي مع الدولي المصري طارق حامد، لاعب وسط نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023-2024.

وقال نادي ضمك في بيان له "أتم نادي ضمك اتفاقه مع طارق حامد من أجل التوقيع لمدة موسمين، وخاطبت إدارة الفريق السعودي نادي الاتحاد من التنازل عن المدة المتبقية في عقده".

وابتعد طارق حامد عن حسابات البرتغالي نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة، بعد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين أبرزهم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق القادم من تشيلسي الإنجليزي.

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