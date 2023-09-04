بالتزامن مع موعد انطلاق المعسكر.. مدرب الزمالك يغادر إلى إسبانيا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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غادر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، القاهرة متجهاً إلى إسبانيا، خلال الساعات القليلة الماضية.

جاء سفر أوسوريو بعد تلقيه دعوة لإلقاء محاضرات فنية في إسبانيا، رفقة العديد من المدربين حول العالم.

يأتي سفر أوسوريو، بالتزامن مع موعد انطلاق المعسكر المغلق للزمالك اليوم الإثنين، الذي يستمر حتى 13 سبتمبر الجاري، استعداداً للموسم الجديد.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات لمركز النادي الإعلامي، أن أوسوريو قام بتسليم البرنامج الخططي والفني الذي سيتم تنفيذه في المعسكر المغلق لمدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد.

وأشار عبد الواحد إلى أن أوسوريو سيعود إلى القاهرة الجمعة المقبل، من أجل قيادة معسكر الزمالك.

وتتوجه بعثة الزمالك إلى تنزانيا بعد انتهاء فترة المعسكر استعداداً لخوض مواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامتها 16 سبتمبر الجاري.

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