التعمري يقود منتخب الأردن في وديّتي النروج وأذربيجان

المصدر: أ ف ب

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أختار المغربي الحسين عموتا المدير الفني لمنتخب الأردن 24 لاعباً لوديّتي النروج وأذربيجان، وذلك ضمن إطار الإستعداد لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.

وضمت القائمة نجم مونبلييه موسى التعمري الذي حقق إنطلاقة رائعة مع النادي الفرنسي بتسجيله ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات خاضها في الدوري.

في المقابل، تعذر انضمام حارس مرمى الوحدات عبدالله الفاخوري للقائمة بسبب المرض الذي فرض احتجابه عن مرافقته للنشامى، لاستكمال علاجه في عمان.

ويتوجه منتخب الأردن إلى النروج الاثنين، بانتظار اكتمال الصفوف في العاصمة أوسلو مع التحاق عدد من اللاعبين المحترفين بالخارج.

ويلتقي منتخب "النشامى" مع نظيره النروجي في أوسلو الخميس 7 أيلول/سبتمبر الحالي، ثم أذربيجان في باكو الثلاثاء 12 منه، خلال فترة أيام "فيفا" المعتمدة.

وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب الأردني في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا والباكستان.

في المقابل، حلّ منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي تقام مطلع العام 2024 في قطر.

في ما يلي تشكيلة منتخب الأردن:

لحراسة المرمى: زيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي ومحمد العمواسي.

اللاعبون: إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، علي علوان، حمزة الدردور، يزن النعيمات وموسى التعمري.

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