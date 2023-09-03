الاتفاق يتعاقد مع الهولندي فينالدوم

المصدر: أ ف ب

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أعلن نادي الاتفاق تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم قادماً من باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ونشر الاتفاق عبر موقعه "إكس" (تويتر سابقا) فيديو مصور لفينالدوم (32 عاماً) الذي وقّع على عقد لمدة ثلاثة أعوام مقابل 10 ملايين يورو، وارفقه بعبارة "حيا الله من جانا، فينالدوم معانا".

من ناحيته قال سان جرمان "انضم الهولندي الدولي جورجينيو فينالدوم إلى الاتفاق السعودي بعقد نهائي. يتمنى النادي لجورجينيو كل التوفيق في بقية مسيرته".

وجاء تعاقد الاتفاق مع فينالدوم، بناءً على طلب من مدرب الاتفاق الحالي الانكليزي ولاعب خط الوسط السابق لليفربول ستيفن جيرارد الذي أراده للعب بجوار زميله السابق في "الريدز" جوردان هندرسون المنتقل بدوره هذا الموسم إلى الدوري السعودي.

وانضم الدولي الهولندي (90 مباراة، 27 هدفا) إلى نادي العاصمة الباريسية عام 2021 وتمت اعارته إلى روما الإيطالي في العام التالي، حيث تعرض لاصابة خطيرة ابعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ولم يعد فينالدوم يدخل ضمن خطط سان جرمان الذي قرر التخلص من عدة لاعبين على غرار الأرجنتيني لياندرو باريديس ولاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس اللذين غادرا إلى روما، والمهاجم الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي المنتقل إلى غلطة سراي التركي بعدما لعب لصالحه بالاعارة منذ يناير.

كما أعار سان جرمان المملوك قطرياً أيضاً الجمعة خلال اليوم الاخير لسوق الانتقالات، كولين داغبا إلى أوكسير من الدرجة الثانية والإسباني خوان برنات إلى بنفيكا البرتغالي.



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